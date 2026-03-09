Animation famille Mystère à Brigneau (La Semaine de nos Rias) RDV sur le parking du port de Brigneau Moëlan-sur-Mer

Animation famille Mystère à Brigneau (La Semaine de nos Rias)

RDV sur le parking du port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

En famille, venez découvrir les secrets des ruines de Malachappe et résoudre les énigmes autour de l’histoire du petit port de pêche de Brigneau.

Visite conçue spécialement pour les enfants à partir de 7 ans, se déroule accompagné d’un adulte.

Sur réservation.

Inaccessible aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher. .

RDV sur le parking du port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation famille Mystère à Brigneau (La Semaine de nos Rias)

L’événement Animation famille Mystère à Brigneau (La Semaine de nos Rias) Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS