Animation famille Mystère à Brigneau (La Semaine de nos Rias) RDV sur le parking du port de Brigneau Moëlan-sur-Mer

RDV sur le parking du port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
2026-04-22
En famille, venez découvrir les secrets des ruines de Malachappe et résoudre les énigmes autour de l’histoire du petit port de pêche de Brigneau.
Visite conçue spécialement pour les enfants à partir de 7 ans, se déroule accompagné d’un adulte.
Sur réservation.
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher. .
RDV sur le parking du port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
