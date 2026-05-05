Animation famille Mystère à Doëlan RDV devant la capitainerie Clohars-Carnoët
Animation famille Mystère à Doëlan RDV devant la capitainerie Clohars-Carnoët jeudi 9 juillet 2026.
Clohars-Carnoët
Animation famille Mystère à Doëlan
RDV devant la capitainerie Lieu-dit Doëlan Rive Droite Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:30:00
Date(s) :
2026-07-09
En famille, venez découvrir les secrets et résoudre les énigmes autour de l’histoire du petit port de pêche de Doëlan.
Visite conçue spécialement pour les enfants à partir de 7 ans, se déroule accompagné d’un adulte.
Sur réservation. .
RDV devant la capitainerie Lieu-dit Doëlan Rive Droite Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English :
L’événement Animation famille Mystère à Doëlan Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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