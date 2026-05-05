Animation famille Mystère à Doëlan RDV devant la capitainerie Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Animation famille Mystère à Doëlan

RDV devant la capitainerie Lieu-dit Doëlan Rive Droite Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :

2026-07-09

En famille, venez découvrir les secrets et résoudre les énigmes autour de l’histoire du petit port de pêche de Doëlan.

Visite conçue spécialement pour les enfants à partir de 7 ans, se déroule accompagné d’un adulte.

Sur réservation. .

RDV devant la capitainerie Lieu-dit Doëlan Rive Droite Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

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English :

L’événement Animation famille Mystère à Doëlan Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS