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Animation famille Mystère à Doëlan RDV devant la capitainerie Clohars-Carnoët

Animation famille Mystère à Doëlan RDV devant la capitainerie Clohars-Carnoët jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : RDV devant la capitainerie

Adresse : Lieu-dit Doëlan Rive Droite

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Clohars-Carnoët

Animation famille Mystère à Doëlan

RDV devant la capitainerie Lieu-dit Doëlan Rive Droite Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :
2026-07-09

En famille, venez découvrir les secrets et résoudre les énigmes autour de l’histoire du petit port de pêche de Doëlan.
Visite conçue spécialement pour les enfants à partir de 7 ans, se déroule accompagné d’un adulte.

Sur réservation.   .

RDV devant la capitainerie Lieu-dit Doëlan Rive Droite Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28 

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English :

L’événement Animation famille Mystère à Doëlan Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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