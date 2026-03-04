Animation gratuite Mains et pigments

Route de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Pendant les vacances, les guides vous proposent des animations gratuites tous les après-midi sur le thème de la peinture préhistorique et des empreintes de mains.

Comment la peinture était réalisée aux temps paléolithiques ?

Quelles techniques étaient utilisées pour réaliser les traces de mains ?

Les enfants repartent avec un pochoir de leur main, en guise de souvenir.

.

Route de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the vacations, the guides offer free afternoon activities on the theme of prehistoric painting and handprints.

How was painting done in Paleolithic times?

What techniques were used to make handprints?

Children leave with a stencil of their own hand as a souvenir.

L’événement Animation gratuite Mains et pigments Aventignan a été mis à jour le 2026-03-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65