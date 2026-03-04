Journée en famille AVENTIGNAN Aventignan

Journée en famille

AVENTIGNAN 81 Route de Gargas Aventignan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

2026-05-23

Gargas à hauteur d’enfant le temps d’une journée spéciale.

Venez découvrir les deux nouvelles animations destinées aux familles. Munis de votre sac, vivez deux aventures

Balade contée sur les pas de Nao, le petit homme de Cro-Magnon (à partir de 3 ans)

Jeu de piste sur le sentier des explorateurs (à partir de 6 ans)

En autonomie de 10h à 16h (en fonction des disponibilités des sacs)

AVENTIGNAN 81 Route de Gargas Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr

English :

Gargas at children’s level for a special day.

Come and discover two new family activities. Armed with your bag, enjoy two adventures:

A storytelling walk in the footsteps of Nao, the little Cro-Magnon man (from age 3)

Treasure hunt on the explorers’ trail (from 6 years)

Self-guided from 10 a.m. to 4 p.m. (subject to bag availability)

