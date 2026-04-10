Aventignan

Conférence L’enfance de l’humanité

Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’enfance de l’humanité, Qui étaient les enfants du Paléolithique supérieur ?

Qui étaient les enfants qui vivaient lors de la dernière période glaciaire en Europe ? À quoi jouaient-ils ? Quelle était leur place dans les groupes de chasseuses et chasseurs collecteurs nomades ? Comment apprenaient-ils les gestes indispensables à leur survie, au sein de familles élargies ? En se basant sur les vestiges qui nous sont parvenus et les recherches les plus récentes, le conférencier fait renaître ces enfants de l’âge de glace et leurs relations familiales, longtemps oubliés de la science en préhistoire.

Pedro Lima est journaliste scientifique et auteur, basé à Marseille .Dans ces conférences et ses ouvrages, il partage cette passion et fait revivre les sociétés humaines du Paléolithique supérieur, leurs gestes et leurs symboles.

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Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr

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English :

L?enfance de l?humanité, Who were the children of the Upper Palaeolithic?

Who were the children who lived in Europe during the last Ice Age? What did they play at? What was their place in nomadic hunting and gathering groups? How did they learn the skills they needed to survive in extended families? Based on surviving remains and the most recent research, the speaker brings back to life these Ice Age children and their family relationships, long forgotten by prehistoric science.

Pedro Lima is a science journalist and author based in Marseille, France, who shares his passion for the Upper Paleolithic human societies, their gestures and symbols, in his lectures and books.

L’événement Conférence L’enfance de l’humanité Aventignan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65