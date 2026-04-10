Un rêve, représentations féminines de la Préhistoire Nestploria Grottes de Gargas Aventignan
Un rêve, représentations féminines de la Préhistoire Nestploria Grottes de Gargas Aventignan samedi 4 juillet 2026.
Aventignan
Un rêve, représentations féminines de la Préhistoire
Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-07-04
L’exposition de Dominique MATHIEU présente différentes représentations de Vénus de la préhistoire réalisées sur du papier recyclé ou fabriqué par l’artiste à base de divers végétaux (ortie, millepertuis, fougère, frêne…).
Elle nous propose une rencontre intemporelle avec ces représentations féminines qui font l’histoire de la préhistoire. Un voyage dans le temps teinté de poésie et d’un savoir faire rigoureux d’utilisation de matières premières naturelles.
.
Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dominique MATHIEU?s exhibition presents various representations of prehistoric Venus, created on recycled paper or paper made by the artist from various plants (nettle, St John?s wort, fern, ash?).
She offers us a timeless encounter with these feminine representations that make up the history of prehistory. A journey back in time, tinged with poetry and the rigorous know-how of using natural raw materials.
L’événement Un rêve, représentations féminines de la Préhistoire Aventignan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Aventignan (Hautes-Pyrénées)
- Visite approfondie Nestploria Grottes de Gargas Aventignan 2 mai 2026
- Visite approfondie Nestploria Grottes de Gargas Aventignan 16 mai 2026
- Journée en famille AVENTIGNAN Aventignan 23 mai 2026
- Visite approfondie Nestploria Grottes de Gargas Aventignan 30 mai 2026
- Visite approfondie Nestploria Grottes de Gargas Aventignan 13 juin 2026