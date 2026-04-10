Aventignan

Un rêve, représentations féminines de la Préhistoire

Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-07-04

L’exposition de Dominique MATHIEU présente différentes représentations de Vénus de la préhistoire réalisées sur du papier recyclé ou fabriqué par l’artiste à base de divers végétaux (ortie, millepertuis, fougère, frêne…).

Elle nous propose une rencontre intemporelle avec ces représentations féminines qui font l’histoire de la préhistoire. Un voyage dans le temps teinté de poésie et d’un savoir faire rigoureux d’utilisation de matières premières naturelles.

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Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr

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English :

Dominique MATHIEU?s exhibition presents various representations of prehistoric Venus, created on recycled paper or paper made by the artist from various plants (nettle, St John?s wort, fern, ash?).

She offers us a timeless encounter with these feminine representations that make up the history of prehistory. A journey back in time, tinged with poetry and the rigorous know-how of using natural raw materials.

L’événement Un rêve, représentations féminines de la Préhistoire Aventignan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65