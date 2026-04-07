Kutzenhausen

Animation gravure sur verre

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Découvrez avec Christelle Bichaud, la technique qui permet de graver sur du verre. Margret W-K, sera également présente avec sa Fabrik de boutons .

Découvrez avec Christelle Bichaud, la technique qui permet de graver sur du verre. Margret W-K, sera également présente avec sa Fabrik de boutons . .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

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English :

With Christelle Bichaud, discover the technique of engraving on glass. Margret W-K will also be on hand with her Fabrik de boutons .

L’événement Animation gravure sur verre Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de l’Alsace Verte