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Animation gravure sur verre Kutzenhausen

Animation gravure sur verre Kutzenhausen

Animation gravure sur verre Kutzenhausen dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 1 place de l'Église

Ville : 67250 Kutzenhausen

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Kutzenhausen

Animation gravure sur verre

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Découvrez avec Christelle Bichaud, la technique qui permet de graver sur du verre. Margret W-K, sera également présente avec sa Fabrik de boutons .
Découvrez avec Christelle Bichaud, la technique qui permet de graver sur du verre. Margret W-K, sera également présente avec sa Fabrik de boutons .   .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00  contact@maison-rurale.fr

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English :

With Christelle Bichaud, discover the technique of engraving on glass. Margret W-K will also be on hand with her Fabrik de boutons .

L’événement Animation gravure sur verre Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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