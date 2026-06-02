Kutzenhausen

Un petit verre de blanc !

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Une journée festive autour du vin blanc d’Alsace, mêlant dégustations, créations verrières inspirées des bouteilles recyclées, animation musicale et visite guidée de la Maison Rurale.

Une journée festive autour du vin blanc d’Alsace, mêlant dégustations, créations verrières inspirées des bouteilles recyclées, animation musicale et visite guidée de la Maison Rurale.

De 11h à 18h

Sur la route du vin blanc du nord au sud de l’Alsace avec Jean-Marie Voelker, viticulteur à Orschwihr et dégustation/vente.

Exposition, démonstration et vente par Maya Thomas de l’atelier verrier S’Glàs . Elle transforme les bouteilles de vin blanc d’Alsace en objets d’art de la table évoquera la retraite de la bouteille de vin blanc .

Élodie Schneider des Aventures Verrières magnifie le verre à bouteille de vin blanc dans ses vitraux. Ensemble, Maya Thomas et Élodie Schneider imaginent des objets à la croisée de la tradition et de la création contemporaine.

À 12h Repas de midi (sur inscription 12 €) Poulet au vin blanc et son accompagnement, tarte aux fruits, café ou tisane.

De 14h à 17h Animation musicale Au bal perdu avec Hector et Firmin

Visite guidée de la Maison Rurale à 15h. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

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English :

A festive day focused on Alsace white wine, with tastings, glass creations inspired by recycled bottles, musical entertainment and a guided tour of the Maison Rurale.

L’événement Un petit verre de blanc ! Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte