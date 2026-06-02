Un petit verre de blanc ! Kutzenhausen
Un petit verre de blanc ! Kutzenhausen dimanche 16 août 2026.
Kutzenhausen
Un petit verre de blanc !
1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Une journée festive autour du vin blanc d’Alsace, mêlant dégustations, créations verrières inspirées des bouteilles recyclées, animation musicale et visite guidée de la Maison Rurale.
Une journée festive autour du vin blanc d’Alsace, mêlant dégustations, créations verrières inspirées des bouteilles recyclées, animation musicale et visite guidée de la Maison Rurale.
De 11h à 18h
Sur la route du vin blanc du nord au sud de l’Alsace avec Jean-Marie Voelker, viticulteur à Orschwihr et dégustation/vente.
Exposition, démonstration et vente par Maya Thomas de l’atelier verrier S’Glàs . Elle transforme les bouteilles de vin blanc d’Alsace en objets d’art de la table évoquera la retraite de la bouteille de vin blanc .
Élodie Schneider des Aventures Verrières magnifie le verre à bouteille de vin blanc dans ses vitraux. Ensemble, Maya Thomas et Élodie Schneider imaginent des objets à la croisée de la tradition et de la création contemporaine.
À 12h Repas de midi (sur inscription 12 €) Poulet au vin blanc et son accompagnement, tarte aux fruits, café ou tisane.
De 14h à 17h Animation musicale Au bal perdu avec Hector et Firmin
Visite guidée de la Maison Rurale à 15h. .
1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive day focused on Alsace white wine, with tastings, glass creations inspired by recycled bottles, musical entertainment and a guided tour of the Maison Rurale.
L’événement Un petit verre de blanc ! Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Kutzenhausen (Bas-Rhin)
- Visite libre du Jardin des 4 temps, Jardin des quatre temps, Kutzenhausen 5 juin 2026
- Exposition Farmouz Al Khoury Kutzenhausen 23 juin 2026
- Atelier Initiation à la peinture acrylique Kutzenhausen 28 juin 2026
- Exposition Le verre à soi Kutzenhausen 5 juillet 2026
- Animation Mon verre à bière Kutzenhausen 12 juillet 2026