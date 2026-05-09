Kutzenhausen

Spectacle-cabaret Whisky Bar

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 21:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Embarquez pour un voyage musical envoûtant, à la frontière du réel et de l’imaginaire, avec la compagnie La Cage aux Piafs et son spectacle-cabaret Whisky Bar .

Embarquez pour un voyage musical envoûtant, à la frontière du réel et de l’imaginaire, avec la compagnie La Cage aux Piafs et son spectacle-cabaret Whisky Bar .

Porté par les chanteurs-comédiens Mathilde Mero et Alexandre Sigrist, accompagnés au piano par Zoë Schade, ce trio d’artistes vous ouvre les portes d’un cabaret peuplé de volatiles fantasques et poétiques. À travers des interprétations inspirées de Kurt Weill, ils font revivre leurs souvenirs, leurs amours, leurs blessures… et leur irrésistible penchant pour le whisky.

Au fil d’airs emblématiques de L’Opéra de quat’sous et de grands classiques de Broadway, le spectacle déploie un univers singulier, à la fois sensible et décalé. Trilingue (français, anglais, allemand) et résolument hybride, Whisky Bar navigue entre théâtre, opéra et comédie musicale, pour offrir une expérience riche et accessible à tous. Nombre de places limité. Petite restauration sur place. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

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English :

Embark on a spellbinding musical journey, on the border between the real and the imaginary, with La Cage aux Piafs and their cabaret show Whisky Bar .

L’événement Spectacle-cabaret Whisky Bar Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte