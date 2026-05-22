Animation Immersion en apiculture, Secrets du miel et des abeilles Apinov Lagord

Lagord

Animation Immersion en apiculture, Secrets du miel et des abeilles

Apinov 10 Rue Henri Bessemer Lagord Charente-Maritime

Tarif : – – 184 EUR

Journée d’immersion avec déjeuner réstaurant bord de mer inclu.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez l’apiculture le temps d’une journée d’immersion accessible à tous Une journée idéale pour les curieux, amoureux de nature ou ceux qui souhaitent mieux comprendre le monde des abeilles.

Inscription obligatoire, attestation de participation.

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Apinov 10 Rue Henri Bessemer Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 10 71 formation@apinov.com

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English :

Discover beekeeping during a day of immersion accessible to all. An ideal day for the curious, nature lovers or those who wish to better understand the world of bees.

Registration required, certificate of attendance.

L’événement Animation Immersion en apiculture, Secrets du miel et des abeilles Lagord a été mis à jour le 2026-05-22 par Nous La Rochelle