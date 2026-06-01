Conférence Changeons de cap rencontre avec le skipper Léo Bothorel ! L’agora Tiers-lieu Lagord mercredi 24 juin 2026.

Lagord

Conférence Changeons de cap rencontre avec le skipper Léo Bothorel !

L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-06-24 20:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale et inspirante avec La Fresque du Climat, le skipper Léo Bothorel et l’association Atlantech au tiers-lieu L’Agora à Lagord !

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L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90 lagora@atlantech-lr.fr

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English :

Join us for a fun and inspiring evening with La Fresque du Climat, skipper Léo Bothorel, and the Atlantech association at the L’Agora community space in Lagord!

L’événement Conférence Changeons de cap rencontre avec le skipper Léo Bothorel ! Lagord a été mis à jour le 2026-06-15 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle