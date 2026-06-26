Animation Je pêche mes premiers poissons Pouancé Près de la Fuye Ombrée d’Anjou jeudi 16 juillet 2026.

Ombrée d’Anjou

Animation Je pêche mes premiers poissons Pouancé

Près de la Fuye Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Je pêche mes premiers poissons , animation proposée à Pouancé le jeudi 16 juillet 2026.

Animation Je pêche mes premiers poissons , à Pouancé le 16 juillet de 10h à 12h30.

Initiation à la pêche pour les jeunes ou les adultes. Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons !

Venez découvrir les joies de la pêche lors d’une animation ludique. Apprenez les bases, ressentez l’excitation de votre première prise et repartez avec des souvenirs inoubliables !

Activité ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes.

Le matériel et le droit de pêche sont fournis.

Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation.

Gratuit, sur réservation. .

Près de la Fuye Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

I’m Catching My First Fish, an event taking place in Pouancé on Thursday, July 16, 2026.

L’événement Animation Je pêche mes premiers poissons Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou bleu