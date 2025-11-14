Rock à la Chaise ! La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou
Après une première édition réussie en 2025, Rock à la Chaise revient pour sa 2ème édition le samedi 4 juillet 2026.
Réservez votre week-end, on vos prépare un bel événement festif, convivial avec une ambiance de folie ! Une belle programmation vous attend !
> Tinaa (Rap poétique et engagé)
> Galoche (Rock déjanté)
> Dirty Old Mat (Chanson Folk Punk)
> Bob’s not dead (Chanson Rock Punk )
> Les Potes au feu (Spectacle de feu)
18h à 2h du mat’ avec possibilité de camper sur place.
Tarif 15€ en prévente et 20€ sur place .
Lieu-dit La Haute Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr
English :
Rock à la Chaise! at La Chaise Rouge on Saturday, November 4, 2026.
German :
Rock à la Chaise! angeboten in La Chaise Rouge am Samstag, den 4. November 2026.
Italiano :
Rock à la Chaise! a La Chaise Rouge sabato 4 novembre 2026.
Espanol :
Rock à la Chaise! en La Chaise Rouge el sábado 4 de noviembre de 2026.
