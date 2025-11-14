Rock à la Chaise ! La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou

Rock à la Chaise ! La Chaise Rouge

Lieu-dit La Haute Herberie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Rock à la Chaise ! proposé à La Chaise Rouge le Samedi 4 Novembre 2026.

Après une première édition réussie en 2025, Rock à la Chaise revient pour sa 2ème édition le samedi 4 juillet 2026.

Réservez votre week-end, on vos prépare un bel événement festif, convivial avec une ambiance de folie ! Une belle programmation vous attend !

> Tinaa (Rap poétique et engagé)

> Galoche (Rock déjanté)

> Dirty Old Mat (Chanson Folk Punk)

> Bob’s not dead (Chanson Rock Punk )

> Les Potes au feu (Spectacle de feu)

18h à 2h du mat’ avec possibilité de camper sur place.

Tarif 15€ en prévente et 20€ sur place .

Lieu-dit La Haute Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Rock à la Chaise! at La Chaise Rouge on Saturday, November 4, 2026.

German :

Rock à la Chaise! angeboten in La Chaise Rouge am Samstag, den 4. November 2026.

Italiano :

Rock à la Chaise! a La Chaise Rouge sabato 4 novembre 2026.

Espanol :

Rock à la Chaise! en La Chaise Rouge el sábado 4 de noviembre de 2026.

