Les Rendez-vous Nature en Anjou Exploration nature Anjou Sport Nature Ombrée d’Anjou
Les Rendez-vous Nature en Anjou Exploration nature Anjou Sport Nature Ombrée d’Anjou samedi 20 juin 2026.
Ombrée d’Anjou
Les Rendez-vous Nature en Anjou Exploration nature
Anjou Sport Nature 23 rue des Étangs Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Découvrez en autonomie et en famille, l’Espace Naturel Sensible de l’étang de Saint-Aubin tout au long d’un parcours agrémenté d’activités nature et ludiques ! Le samedi 20 juin 2026 à 10h.
Tel un explorateur, collectez vos petits trésors tout au long de cette exploration naturaliste afin de repartir avec un merveilleux souvenir ! Chaque famille part avec un sac contenant du matériel nécessaire aux activités ainsi qu’un roadbook. La distance du parcours est de 3 km. .
Anjou Sport Nature 23 rue des Étangs Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 32 contact@anjousportnature.com
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English :
Discover the Espace Naturel Sensible de l’étang de Saint-Aubin on your own, with the whole family, along a trail filled with nature and fun activities! Saturday June 20, 2026 at 10 a.m.
L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Exploration nature Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou bleu
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