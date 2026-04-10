Les Rendez-vous Nature en Anjou Exploration nature Anjou Sport Nature Ombrée d’Anjou

Ombrée d’Anjou

Les Rendez-vous Nature en Anjou Exploration nature

Anjou Sport Nature 23 rue des Étangs Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez en autonomie et en famille, l’Espace Naturel Sensible de l’étang de Saint-Aubin tout au long d’un parcours agrémenté d’activités nature et ludiques ! Le samedi 20 juin 2026 à 10h.

Tel un explorateur, collectez vos petits trésors tout au long de cette exploration naturaliste afin de repartir avec un merveilleux souvenir ! Chaque famille part avec un sac contenant du matériel nécessaire aux activités ainsi qu’un roadbook. La distance du parcours est de 3 km. .

Anjou Sport Nature 23 rue des Étangs Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 32 contact@anjousportnature.com

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English :

Discover the Espace Naturel Sensible de l’étang de Saint-Aubin on your own, with the whole family, along a trail filled with nature and fun activities! Saturday June 20, 2026 at 10 a.m.

L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Exploration nature Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou bleu