Fête de la musique Pouancé

Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la Musique le vendredi 19 juin 2026 à Pouancé (Ombrée d’Anjou).

Fête de la Musique le vendredi 19 juin 2026 à Pouancé ( Ombrée d’Anjou) avec la collaboration de l’Ecole de Musique de l’Anjou bleu. .

Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 10 52 67 d.ecoledemusique@anjoubleu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la Musique on Friday, June 19, 2026 in Pouancé (Ombrée d’Anjou).

L’événement Fête de la musique Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Anjou bleu