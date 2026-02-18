Ombrée d’Anjou

Chazé Trail Chazé-Henry

Terrain de sport, Chazé-Henry Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Chazé Trail proposé à Chazé-Henry le 5 juillet 2026.

Course avec classement et podiums homme et femmes pour les 2 courses.

Courses enfants à 11h15 et 11h30 pour les enfants

Nouveau parcours nature sans passage dans la carrière cette année.

90 % de chemins, forêts et tour d’étangs

Licence ou PPS obligatoire.

T-Shirt offert pour toute inscription avant le 31/05/2026.

1 boucle de 9 Km

2 boucles de 9 Km pour le 18 Km.

Départ à 9h30 du stade

Randonnée proposée en parallèle 10h30

Ravitaillement à mi-parcours et en fin de course.

Retrait des dossards à partir de 8h00

Inscription obligatoire sur Klikego .

Terrain de sport, Chazé-Henry Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 45 45 42 67

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English :

Chazé Trail proposed in Chazé-Henry on July 5, 2026.

L’événement Chazé Trail Chazé-Henry Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Anjou bleu