Chazé Trail Chazé-Henry Ombrée d’Anjou
Chazé Trail Chazé-Henry Ombrée d’Anjou dimanche 5 juillet 2026.
Ombrée d’Anjou
Chazé Trail Chazé-Henry
Terrain de sport, Chazé-Henry Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Chazé Trail proposé à Chazé-Henry le 5 juillet 2026.
Course avec classement et podiums homme et femmes pour les 2 courses.
Courses enfants à 11h15 et 11h30 pour les enfants
Nouveau parcours nature sans passage dans la carrière cette année.
90 % de chemins, forêts et tour d’étangs
Licence ou PPS obligatoire.
T-Shirt offert pour toute inscription avant le 31/05/2026.
1 boucle de 9 Km
2 boucles de 9 Km pour le 18 Km.
Départ à 9h30 du stade
Randonnée proposée en parallèle 10h30
Ravitaillement à mi-parcours et en fin de course.
Retrait des dossards à partir de 8h00
Inscription obligatoire sur Klikego .
Terrain de sport, Chazé-Henry Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 45 45 42 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chazé Trail proposed in Chazé-Henry on July 5, 2026.
L’événement Chazé Trail Chazé-Henry Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Ombrée d'Anjou (Maine-et-Loire)
- Concert Quietamo Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou 30 mai 2026
- Bal folk Pouancé Ombrée d’Anjou 30 mai 2026
- Vide-grenier Combrée Combrée Ombrée d’Anjou 31 mai 2026
- Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou Hôtel de ville Ombrée d’Anjou 1 juin 2026
- Atelier Fabrique ton beurre ! Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou 3 juin 2026