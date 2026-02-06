Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou Hôtel de ville Ombrée d’Anjou

Ombrée d’Anjou

Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou

Hôtel de ville 4, rue A.Gaubert et S.Micolau Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-01

Quinzaine du sport d’Ombrée d’Anjou, du 1er au 14 Juin 5ème édition

Le sport est mis à l’honneur !

Au programme découvertes et initiation, portes-ouvertes des associations , soirée sportive troc de matériel, expositions…

Venez découvrir et pratiquer gratuitement des activités sportives proposées par la commune et les associations sportives d’Ombrée d’Anjou.

Téléchargez le programme ci-dessous. .

Hôtel de ville 4, rue A.Gaubert et S.Micolau Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

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English :

Ombrée d’Anjou Sports Fortnight, June 1-14 5th edition

L’événement Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Anjou bleu