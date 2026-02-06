Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou Hôtel de ville Ombrée d’Anjou
Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou Hôtel de ville Ombrée d’Anjou lundi 1 juin 2026.
Ombrée d’Anjou
Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou
Hôtel de ville 4, rue A.Gaubert et S.Micolau Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-01
Quinzaine du sport d’Ombrée d’Anjou, du 1er au 14 Juin 5ème édition
Le sport est mis à l’honneur !
Au programme découvertes et initiation, portes-ouvertes des associations , soirée sportive troc de matériel, expositions…
Venez découvrir et pratiquer gratuitement des activités sportives proposées par la commune et les associations sportives d’Ombrée d’Anjou.
Téléchargez le programme ci-dessous. .
Hôtel de ville 4, rue A.Gaubert et S.Micolau Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr
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English :
Ombrée d’Anjou Sports Fortnight, June 1-14 5th edition
L’événement Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Anjou bleu
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