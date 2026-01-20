Visite guidée de la ferme LG Bio Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou

Visite guidée de la ferme LG Bio Le Tremblay

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 17:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Visite guidée de la ferme LG Bio du Tremblay tous les 1er Vendredis du mois.

Envie de découvrir la ferme et comment on travaille au quotidien dans une exploitation laitière ?

Tous les 1ers vendredis du mois, entrez dans les coulisses de La Ferme LG Bio, pour observer tout ce qui se cache derrière les produits (beurre, yaourts, fromages…) !

Découvrez les animaux, la traite robotisée, le séchoir en grange, l’atelier de transformation…

Profitez du moment pour poser toutes vos questions, votre guide se fera un plaisir d’y répondre.

Réservation obligatoire, directement sur le site internet lafermelgbio.com .

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 28 86 73 fermelgbio@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the LG Organic farm in Le Tremblay every 1st Friday of the month.

L’événement Visite guidée de la ferme LG Bio Le Tremblay Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Anjou bleu