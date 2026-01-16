Bal folk Pouancé Ombrée d’Anjou
Bal folk Pouancé Ombrée d’Anjou samedi 30 mai 2026.
Salle Expert Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
2026-05-30
Bal folk proposé à Pouancé, le Samedi 30 mai 2026 à partir de 14h.
Une soirée festives pour tous les niveaux avec 2 thèmes Les Bralnes d’Alsace & Les Chants à Danser.
Gratuit .
Salle Expert Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98
English :
Folk ball in Pouancé, Saturday May 30, 2026 from 2pm.
