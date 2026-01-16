Bal folk Pouancé

Salle Expert Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Bal folk proposé à Pouancé, le Samedi 30 mai 2026 à partir de 14h.

Une soirée festives pour tous les niveaux avec 2 thèmes Les Bralnes d’Alsace & Les Chants à Danser.

Gratuit .

Salle Expert Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98

English :

Folk ball in Pouancé, Saturday May 30, 2026 from 2pm.

L’événement Bal folk Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Anjou bleu