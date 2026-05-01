Vide-grenier Combrée Combrée Ombrée d’Anjou
Vide-grenier Combrée Combrée Ombrée d’Anjou dimanche 31 mai 2026.
Ombrée d’Anjou
Vide-grenier Combrée
Combrée 5 Bis Rue Jeanne d’Arc Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide-grenier du comité des Fêtes de Combrée, le 31 mai 2026.
Venez chiner, vendre ou tout simplement flâner à Combrée pour ce vide-greniers.
Restauration sur place .
Combrée 5 Bis Rue Jeanne d’Arc Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 93 67 69
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English :
Combrée Festival Committee garage sale, May 31, 2026.
L’événement Vide-grenier Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Anjou bleu
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