Vide-grenier Combrée Combrée Ombrée d’Anjou

Ombrée d’Anjou

Vide-grenier Combrée

Combrée 5 Bis Rue Jeanne d’Arc Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide-grenier du comité des Fêtes de Combrée, le 31 mai 2026.

Venez chiner, vendre ou tout simplement flâner à Combrée pour ce vide-greniers.

Restauration sur place .

Combrée 5 Bis Rue Jeanne d’Arc Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 93 67 69

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English :

Combrée Festival Committee garage sale, May 31, 2026.

L’événement Vide-grenier Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Anjou bleu