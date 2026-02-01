Atelier Fabrique ton beurre ! Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou

Atelier Fabrique ton beurre !

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

2026-02-18 2026-02-25 2026-04-15 2026-04-22 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-10-21

Atelier fabrication de beurre Mercredi 18 et 25 Février, 15 et 22 Avril, 1er, 15 et 29 Juillet et 21 Octobre 2026

Atelier fabrication de beurre Découvrez le processus de la transformation du lait en beurre et fabriquez votre motte.

3, 2, 1… Barattez !

Ouvert à tous, inscription obligatoire.

Dès 5 ans. .

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 28 86 73 fermelgbio@gmail.com

English :

Butter-making workshop Wednesday, February 18 and 25, April 15 and 22, July 1, 15 and 29 and October 21, 2026

