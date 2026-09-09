Animation jeune public : atelier de construction de maquettes d’avions, Les Nouvelles Coordonnées, Fontaine-l’Abbé

Informations pratiques

Animation jeune public : atelier de construction de maquettes d’avions Samedi 19 septembre, 14h00 Les Nouvelles Coordonnées Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier constructions de maquettes d’avions en bois.

Maquettes inspirées du CAP 10 et CAP10B, ainsi que d’un planneur.

Les Nouvelles Coordonnées 1084 route de Serquigny, 27740 Fontaine-l’Abbé Fontaine-l’Abbé 27470 Eure Normandie 06 51 97 78 99 https://lesnouvellescoordonnees.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093009890896;https://www.instagram.com/les_nouvelles_coordonnees/ La friche industrielle de Courcelles a été successivement une filature, au XIXème siècle, puis une manufacture de mèches à briquets , une ébénisterie industrielles et une usine de conception et manufacture d’avions de voltiges. Depuis 10 ans, une association puis une coopérative font vivre « Les Nouvelles Coordonnées », un tiers-lieu artisanal, rural, artistique, vivant. Le lieu est en cours de réhabilitation, dans une dynamique d’architecture durable. Présence d’un parking sur site, lieu difficilement accessible aux PMR

Atelier constructions de maquettes d’avions en bois.

©LesNouvellesCoordonnées