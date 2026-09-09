Exposition d’anciennes pièces d’avions, Les Nouvelles Coordonnées, Fontaine-l’Abbé
samedi 19 septembre 2026 · Les Nouvelles Coordonnées · Fontaine-l'Abbé
Informations pratiques
Exposition d’anciennes pièces d’avions Samedi 19 septembre, 10h00 Les Nouvelles Coordonnées Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Exposition des étapes de fabrication de pièces d’avions des cap 10 et cap 230.
Différentes pièces seront visivles masters, moules, pièces et plans.
Les Nouvelles Coordonnées 1084 route de Serquigny, 27740 Fontaine-l’Abbé Fontaine-l’Abbé 27470 Eure Normandie 06 51 97 78 99 https://lesnouvellescoordonnees.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093009890896;https://www.instagram.com/les_nouvelles_coordonnees/ La friche industrielle de Courcelles a été successivement une filature, au XIXème siècle, puis une manufacture de mèches à briquets , une ébénisterie industrielles et une usine de conception et manufacture d’avions de voltiges. Depuis 10 ans, une association puis une coopérative font vivre « Les Nouvelles Coordonnées », un tiers-lieu artisanal, rural, artistique, vivant. Le lieu est en cours de réhabilitation, dans une dynamique d’architecture durable. Présence d’un parking sur site, lieu difficilement accessible aux PMR
Exposition des étapes de fabrication de pièces d’avions des cap 10 et cap 230.
©LesNouvellesCoordonnées
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