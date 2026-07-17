Animation jeune public : atelier flash, crée ton masque d’oiseau, Fabrique des Savoirs, Elbeuf

Informations pratiques

Animation jeune public : atelier flash, crée ton masque d’oiseau 19 et 20 septembre Fabrique des Savoirs Seine-Maritime

En continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En vous inspirant des espèces présentées dans l’exposition, créez votre masque d’oiseau coloré !

Fabrique des Savoirs 7 Cours Gambetta, 76500 Elbeuf, France Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie 0232963040 https://lafabriquedessavoirs.fr Située au sein des anciennes usines Blin et Blin, la Fabrique des savoirs a ouvert ses portes en 2010. Avec ses briques rouges, ses larges espaces et sa toiture en sheds bien spécifique, ce bâtiment est un bon témoignage de l’épopée industrielle d’Elbeuf.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) est un lieu de connaissance et de compréhension du territoire et a vocation à sensibiliser le public à son patrimoine local. Une exposition permanente, des maquettes et des équipements audiovisuels autour de la mutation du territoire et de son évolution architecturale et urbaine prennent place sur 200 m2. Des expositions temporaires complètent cette exposition permanente.

Participez à un atelier créatif sur le thème des oiseaux et repartez avec votre création !

©Groonia