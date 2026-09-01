Animation jeune public atelier impressions 3D | Journées du Patrimoine Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux

Informations pratiques

Vieux

Animation jeune public atelier impressions 3D | Journées du Patrimoine

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Un atelier en famille. Votre mission, si vous l’acceptez construire Rome en 1 heure !! En construisant Rome grâce à des impressions 3D de monuments, les participants découvrent les monuments emblématiques de Rome et découvrent l’organisation de la vie quotidienne dans cette capitale antique.

Un atelier en famille. Votre mission, si vous l’acceptez construire Rome en 1 heure !! En construisant Rome grâce à des impressions 3D de monuments, les participants découvrent les monuments emblématiques de Rome et découvrent l’organisation de la vie quotidienne dans cette capitale antique.

À découvrir en famille. Durée 1h, dès 3 ans. .

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20

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English : Animation jeune public atelier impressions 3D | Journées du Patrimoine

A family workshop. Your mission, should you choose to accept it: to build Rome in one hour!! By building Rome using 3D-printed models of its monuments, participants will learn about Rome’s iconic landmarks and discover how daily life was organised in this ancient capital.

L’événement Animation jeune public atelier impressions 3D | Journées du Patrimoine Vieux a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer