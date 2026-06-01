Conférence : visite virtuelle de la Rome antique, Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux

Conférence : visite virtuelle de la Rome antique 19 et 20 septembre Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Calvados

Durée 1h, dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez virtuellement dans la Rome du 4ème siècle après J.-C.

La médiatrice du Plan de Rome de l’Université de Caen vous accompagne dans les rues et monuments de Rome pour découvrir les lieux emblématiques de la vie quotidienne des romains de l’Antiquité.

Tout public, dès 8 ans, réservation obligatoire, gratuit

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, 14930 Vieux, France Vieux 14930 Calvados Normandie 33231711020 https://www.vieuxlaromaine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-virtuelle-de-la-rome-antique-jep26 »}] Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci.

La ville d’Aregenua, comme toute cité de l’Empire, présente des monuments publics, de nombreux quartiers d’habitat, d’artisanat et de commerce et un réseau de voies. C’est au sud de la ville, sur le rebord du plateau dominant la vallée de la Guigne que se situe le noyau primitif de la cité antique pourvu d’édifices publics. Le forum y est constitué d’une grande place publique, dotée de portiques et de boutiques et flanquée de bâtiments à vocation politique, judiciaire, commerciale et religieuse. A côté se trouvent les thermes monumentaux dont la construction et l’entretien sont assurés par Solleminus et son fils Titus Sennius Solemnis, riches notables viducasses.

Plongez virtuellement dans la Rome du 4ème siècle après J.-C.

@ CIREVE, Plan de Rome, UniCaen