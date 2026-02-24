Visite commentée sur l’exposition Rome, du mythe au virtuel dès 6 ans Route de Feuguerolles Vieux

Visite commentée sur l’exposition Rome, du mythe au virtuel dès 6 ans

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Début : 2026-03-08 16:30:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-08 2026-05-03 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-08

Une découverte avec un guide de la nouvelle exposition Rome, du mythe au virtuel , un voyage dans la Rome du IVème siècle.

Une découverte en famille de l’exposition Rome, du mythe au virtuel , un voyage dans la Rome du IVème siècle.

Partez à la découverte des monuments de la Rome antique, du Colisée aux temples en passant par le forum romain et imaginez le quotidien du million d’habitants de la ville à cette époque. Grâce à un partenariat avec le Plan de Rome (ERLIS, CIREVE, Unicaen), cette exposition permet de déambuler dans Rome reconstituée en réalité virtuelle.

à 16h30, tout public à partir de 6 ans, 2€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire .

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English : Visite commentée sur l’exposition Rome, du mythe au virtuel dès 6 ans

A guided discovery of the new exhibition Rome, from myth to the virtual , a journey through 4th-century Rome.

