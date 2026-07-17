Animation jeune public : jeu, chasse au trésor « Marty mène l’enquête », Fabrique des Savoirs, Elbeuf

Informations pratiques

Animation jeune public : jeu, chasse au trésor « Marty mène l’enquête » 19 et 20 septembre Fabrique des Savoirs Seine-Maritime

En continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une chasse au trésor en autonomie, à faire en famille à travers le musée et l’exposition « Des dinosaures aux oiseaux ». Livret à récupérer auprès de l’accueil du musée.

Fabrique des Savoirs 7 Cours Gambetta, 76500 Elbeuf, France Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie 0232963040 https://lafabriquedessavoirs.fr Située au sein des anciennes usines Blin et Blin, la Fabrique des savoirs a ouvert ses portes en 2010. Avec ses briques rouges, ses larges espaces et sa toiture en sheds bien spécifique, ce bâtiment est un bon témoignage de l’épopée industrielle d’Elbeuf.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) est un lieu de connaissance et de compréhension du territoire et a vocation à sensibiliser le public à son patrimoine local. Une exposition permanente, des maquettes et des équipements audiovisuels autour de la mutation du territoire et de son évolution architecturale et urbaine prennent place sur 200 m2. Des expositions temporaires complètent cette exposition permanente.

Une chasse au trésor en autonomie, à faire en famille à travers le musée et l’exposition « Des dinosaures aux oiseaux ». Livret à récupérer auprès de l’accueil du musée.

©Groonia