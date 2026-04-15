Animation jeune public : jeu des 7 familles Seconde Guerre mondiale, Airborne museum, Sainte-Mère-Église

Animation jeune public : jeu des 7 familles Seconde Guerre mondiale Samedi 23 mai, 20h00 Airborne museum Manche

De 6 à 13 ans, 12 pers. max, 8,5€ adultes, 5,5€ enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

L’Airborne Museum organise une soirée jeux de société pour la Nuit des Musées, qui débutera à 20h et aura cours jusqu’à 22h30. Premier créneau à 20h15, deuxième créneau à 21h15. La visite libre du musée est également possible entre 19h et 22h30.

Les enfants de 6 à 13 ans pourront jouer au jeu des 7 Familles thématique Seconde Guerre mondiale. Maximum de 12 participants par créneau.

Les réservations sont obligatoires pour cet atelier jeu, en raison des effectifs limités.

Cet atelier est en langue française uniquement.

NB: Une activité de jeu de société pour adolescents et adultes (14 +) est proposée en parallèle, cf. évènement correspondant.

Une activité de visite guidée à destination des adultes est également proposée en parallèle, cf. évènement correspondant.

Tarif d’entrée:

Adulte: 8,50€

Enfant: 5,50€

Airborne museum 14 rue Eisenhower, 50480 Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église 50480 Sainte-Mère-Église Manche Normandie 02 33 41 41 35 http://www.airborne-museum.org https://www.facebook.com/airbornemuseum/;https://www.instagram.com/airbornemuseum_sme/ [{« type »: « email », « value »: « communication@airborne-museum.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 41 78 03 »}] L’Airborne Museum est situé au coeur de Sainte-Mère-Eglise, face au clocher sur lequel le parachutiste John Steele est resté suspendu. À travers une muséographie spectaculaire et réaliste, l’Airborne Museum vous fera vivre le Jour-J aux côtés des parachutistes Américains des 82e et 101e Airborne. De la préparation du Débarquement en Angleterre, jusqu’aux combats qui menèrent à la Liberté, vous accompagnerez les troupes aéroportées dans leur chemin vers la Victoire.

Découvrez une exceptionnelle collection d’objets historiques, un authentique planeur et un avion C-47 ayant participé aux opérations du Jour-J.

Nouveau : revivez la période de l’Occupation au travers d’une nouvelle exposition permanente glaçante, et assistez à l’atterrissage d’un planeur américain dans un champ normand dans le nouveau bâtiment WACO de 1200m2.

L’Airborne Museum organise une soirée jeux de société pour la Nuit des Musées, qui débutera à 20h et aura cours jusqu’à 22h30. Premier créneau à 20h15, deuxième créneau à 21h15. La visite libre du et…

©Airborne Museum