Sainte-Mère-Église

Journée festive et Grand parachutage

Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

8h00 Grand Parachutage (horaire à confirmer).

La fière

14h00 Concert Impasse des Vertus (chansons françaises).

16h00 Cérémonie au monument Iron Mike.

Monument Iron Mike

16h00-17h30 Bal de la Liberté animé par Flashback.

19h00 Accueil des troupes et grande parade.

19h30 Concert Flashback

8h00 Grand Parachutage (horaire à confirmer).

La fière

14h00 Concert Impasse des Vertus (chansons françaises).

16h00 Cérémonie au monument Iron Mike.

Monument Iron Mike

16h00-17h30 Bal de la Liberté animé par Flashback.

19h00 Accueil des troupes et grande parade.

19h30 Concert Flashback partie 2. .

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 31 18

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English : Journée festive et Grand parachutage

8:00 am: Grand Parachutage (schedule to be confirmed).

La fière

2:00 pm: Concert Impasse des Vertus (French songs).

4:00 pm: Ceremony at the Iron Mike monument.

Iron Mike monument

4:00 pm 5:30 pm: Bal de la Liberté with Flashback.

7:00 pm: Troops welcome and grand parade.

7:30pm: Flashback concert

L’événement Journée festive et Grand parachutage Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Baie du Cotentin