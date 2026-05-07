Journée festive et Grand parachutage Sainte-Mère-Église
Journée festive et Grand parachutage Sainte-Mère-Église dimanche 7 juin 2026.
Sainte-Mère-Église
Journée festive et Grand parachutage
Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
8h00 Grand Parachutage (horaire à confirmer).
La fière
14h00 Concert Impasse des Vertus (chansons françaises).
16h00 Cérémonie au monument Iron Mike.
Monument Iron Mike
16h00-17h30 Bal de la Liberté animé par Flashback.
19h00 Accueil des troupes et grande parade.
19h30 Concert Flashback
8h00 Grand Parachutage (horaire à confirmer).
La fière
14h00 Concert Impasse des Vertus (chansons françaises).
16h00 Cérémonie au monument Iron Mike.
Monument Iron Mike
16h00-17h30 Bal de la Liberté animé par Flashback.
19h00 Accueil des troupes et grande parade.
19h30 Concert Flashback partie 2. .
Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 31 18
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English : Journée festive et Grand parachutage
8:00 am: Grand Parachutage (schedule to be confirmed).
La fière
2:00 pm: Concert Impasse des Vertus (French songs).
4:00 pm: Ceremony at the Iron Mike monument.
Iron Mike monument
4:00 pm 5:30 pm: Bal de la Liberté with Flashback.
7:00 pm: Troops welcome and grand parade.
7:30pm: Flashback concert
L’événement Journée festive et Grand parachutage Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Baie du Cotentin
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