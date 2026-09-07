Animation jeune public : la fouille d’une sépulture gallo-romaine, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux

Informations pratiques

Animation jeune public : la fouille d’une sépulture gallo-romaine Dimanche 20 septembre, 16h00 Gisacum, site gallo-romain Eure

Durée 1h30, dès 8 ans, prévoir vêtements adaptés à une activité en extérieur, réservation sur place à l’accueil de l’événement, les parents assistent à l’activité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les apprentis archéologues, dès 8 ans, guidés par les spécialistes de la MADE, apprendront les techniques de fouille d’une sépulture et découvriront le type d’objet qu’on peut y retrouver. Les parents sont invités à suivre le déroulement des opérations et à participer aux échanges avec l’anthropologue et la céramologue.

Gisacum, site gallo-romain 8 rue des thermes, 27930 Le Vieil-Évreux Le Vieil-Évreux 27930 Eure Normandie 02 32 31 94 78 http://www.gisacum-normandie.fr https://www.facebook.com/Gisacum/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/gisacum/

Les apprentis archéologues, dès 8 ans, guidés par les spécialistes de la MADE, apprendront les techniques de fouille d’une sépulture et découvriront le type d’objet qu’on peut y retrouver. Les sont à…

© Objectif Image Evreux – Christian Devoise