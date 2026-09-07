Visite guidée : la photographie à Gisacum, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux

Informations pratiques

Visite guidée : la photographie à Gisacum Samedi 19 septembre, 15h30 Gisacum, site gallo-romain Eure

Durée 1h, dès 8 ans, réservation sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Une visite guidée pour découvrir l’importance de la photographie à Gisacum, en lien avec la thématique annuelle des Journées européennes du patrimoine. Un passage dans l’exposition temporaire montrera le rôle de ce medium pour capter les gestes de l’archéologue. Puis, lors d’une visite du jardin archéologique, vous découvrirez ce qui est visible ou non grâce aux apports des clichés pris en prospection aérienne. Dès 8 ans

Gisacum, site gallo-romain 8 rue des thermes, 27930 Le Vieil-Évreux Le Vieil-Évreux 27930 Eure Normandie 02 32 31 94 78 http://www.gisacum-normandie.fr https://www.facebook.com/Gisacum/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/gisacum/

Une visite guidée pour découvrir l’importance de la photographie à Gisacum, en lien avec la thématique annuelle des Journées européennes du patrimoine. Un passage dans l’exposition temporaire le rôle…

© Département de l’Eure – Cédrick Paupy