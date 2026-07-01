AGENDA · Fleury
Animation jeunesse Hors les Murs Fleury
vendredi 24 juillet 2026 · Fleury
Informations pratiques
Fleury
Animation jeunesse Hors les Murs
Stade municipal Fleury Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Des jeux, activités sportives et un espace lecture sont proposés sur place. Ouvert à partir de 12 ans. Entrée libre. .
Stade municipal Fleury 50800 Manche Normandie +33 2 33 90 17 90 accueil@villedieuintercom.fr
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English : Animation jeunesse Hors les Murs
L’événement Animation jeunesse Hors les Murs Fleury a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Villedieu-les-Poêles
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