Informations pratiques

Fleury

Animation jeunesse Hors les Murs

Stade municipal Fleury Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Des jeux, activités sportives et un espace lecture sont proposés sur place. Ouvert à partir de 12 ans. Entrée libre. .

Stade municipal Fleury 50800 Manche Normandie +33 2 33 90 17 90 accueil@villedieuintercom.fr

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English : Animation jeunesse Hors les Murs

L’événement Animation jeunesse Hors les Murs Fleury a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Villedieu-les-Poêles