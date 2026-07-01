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AGENDA · Fleury

Animation jeunesse Hors les Murs Fleury

vendredi 24 juillet 2026 · Fleury

Animation jeunesse Hors les Murs Fleury

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Stade municipal
Ville
50800 Fleury
Département
Manche
Tarif

Fleury

Animation jeunesse Hors les Murs

Stade municipal Fleury Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Des jeux, activités sportives et un espace lecture sont proposés sur place. Ouvert à partir de 12 ans. Entrée libre.   .

Stade municipal Fleury 50800 Manche Normandie +33 2 33 90 17 90  accueil@villedieuintercom.fr

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English : Animation jeunesse Hors les Murs

L’événement Animation jeunesse Hors les Murs Fleury a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Villedieu-les-Poêles

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