Animation Jeux en Bois Camaret-sur-Mer
Animation Jeux en Bois Camaret-sur-Mer mercredi 1 juillet 2026.
Camaret-sur-Mer
Animation Jeux en Bois
Rue des Langoustiers Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:30:00
fin : 2026-07-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Animation ludique pour petits et grands sur le quai de Camaret tous les mercredis après-midi juillet/août, temps permettant! .
Rue des Langoustiers Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 42 11 39 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation Jeux en Bois Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Camaret-sur-Mer (Finistère)
- Kaz’Heol Games Rue des Langoustiers Camaret-sur-Mer 1 juillet 2026
- MUSIQUE & CHANTS au profit de la SNSM Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer 4 juillet 2026
- Kaz’Heol Games Rue des Langoustiers Camaret-sur-Mer 8 juillet 2026
- Bal des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer 13 juillet 2026
- Festival Classic’ à l’Ouest Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer 15 juillet 2026