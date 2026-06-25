Camaret-sur-Mer

Animation Jeux en Bois

Rue des Langoustiers Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:30:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Animation ludique pour petits et grands sur le quai de Camaret tous les mercredis après-midi juillet/août, temps permettant! .

Rue des Langoustiers Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 42 11 39 95

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English :

L’événement Animation Jeux en Bois Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime