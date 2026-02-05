[Animation] Le juste poids de Pâques Office de Tourisme Dieppe
[Animation] Le juste poids de Pâques
Office de Tourisme / Quai du Carénage Dieppe Seine-Maritime
Début : Vendredi 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-28 13:00:00
2026-03-21 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-05
Du 21 mars au 5 avril, venez tenter votre chance et estimer le poids de la composition en chocolat à l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie ! La composition est offerte par le chocolatier Thuriès pour la deuxième fois consécutive. .
Office de Tourisme / Quai du Carénage Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com
