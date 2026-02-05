Ceux qui comptent, Le Rex, Dieppe
Ceux qui comptent, Le Rex, Dieppe vendredi 17 avril 2026.
Ceux qui comptent Vendredi 17 avril, 20h00 Le Rex Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:40:00+02:00
Fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:40:00+02:00
Le Rex 6, rue Clémenceau, Benfeld Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandy
Ciné tricot – Rose et Jean n’ont rien en commun. Rose est une force de la nature qui affronte tous ses problèmes avec une désarmante joie de vivre. Elle campe avec ses 3 enfants à l’étage de l’hôte… Le Rex Ceux qui comptent
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