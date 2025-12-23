[Échange] Apéritif franglais, Dieppe
[Échange] Apéritif franglais, Dieppe vendredi 30 janvier 2026.
[Échange] Apéritif franglais
Hôtel Mercure Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30 19:30:00
2026-01-30
Pratiquer l’anglais autour d’un verre, dans une ambiance chaleureuse tel est le principe !
Rencontrez des personnes anglophones de Dieppe et de sa région, discutez, souriez, utilisez le Franglais s’il le faut ! Que vous pratiquiez l’anglais au travail ou dans vos loisirs, que vous soyez très débutant ou très avancé, cet apéritif est the place to be !
Merci de vous inscrire via le lien suivant .
Hôtel Mercure Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 21 52 56 06 contact@ecolenorman.fr
