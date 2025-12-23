[Échange] Apéritif franglais

Hôtel Mercure Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 19:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Pratiquer l’anglais autour d’un verre, dans une ambiance chaleureuse tel est le principe !

Rencontrez des personnes anglophones de Dieppe et de sa région, discutez, souriez, utilisez le Franglais s’il le faut ! Que vous pratiquiez l’anglais au travail ou dans vos loisirs, que vous soyez très débutant ou très avancé, cet apéritif est the place to be !

Merci de vous inscrire via le lien suivant .

Hôtel Mercure Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 21 52 56 06 contact@ecolenorman.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Échange] Apéritif franglais

L’événement [Échange] Apéritif franglais Dieppe a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie