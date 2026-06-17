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Animation lecture au camping Plouarzel

Animation lecture au camping Plouarzel jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : camping de porsévigné

Ville : 29810 Plouarzel

Département : Finistère

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plouarzel

Animation lecture au camping

camping de porsévigné Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:45:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Les bibliothécaires s’installent au camping de Porsévigné pour un temps d’animation autour du livre.
Rendez-vous à 10h30 pour les moins de 6 ans, et à 11h15 pour les plus grands.
Sans inscription.   .

camping de porsévigné Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94 

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English :

L’événement Animation lecture au camping Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-17 par OT IROISE BRETAGNE

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