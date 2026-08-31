Informations pratiques

Raucourt-et-Flaba

Animation Lectures et comptines

Pl. du Pavé, 08450 Raucourt-et-Flaba Raucourt-et-Flaba Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Pendant 2 heures. Le samedi 03 octobre de 10:00 à 12:00 Anima­tion Lecture et comp­tines Instant chaleu­reux à la média­thèque pour les tout-petits (0–3 ans) et leurs parents des lectures, quelques comp­tines, et un moment privi­lé­gié à parta­ger, confor­ta­ble­ment instal­lés sur des cous­sins au milieu des livres.

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Pl. du Pavé, 08450 Raucourt-et-Flaba Raucourt-et-Flaba 08450 Ardennes Grand Est +33 3 10 90 01 11 bibliotheque.raucourtetflaba@gmail.com

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English :

For 2 hours. Saturday, October 3, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. Activities: %AB Reading and nursery rhymes %BB Cozy time at the libraryfor toddlers (0–3 years old) and their parents: storytime, a few nursery rhymes, and a special moment to share, comfortably settled on pillows surrounded by books.

L’événement Animation Lectures et comptines Raucourt-et-Flaba a été mis à jour le 2026-08-31 par Ardennes Tourisme