Animation Lectures et comptines Raucourt-et-Flaba
samedi 3 octobre 2026 · Raucourt-et-Flaba
Informations pratiques
Raucourt-et-Flaba
Animation Lectures et comptines
Pl. du Pavé, 08450 Raucourt-et-Flaba Raucourt-et-Flaba Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Pendant 2 heures. Le samedi 03 octobre de 10:00 à 12:00 Animation Lecture et comptines Instant chaleureux à la médiathèque pour les tout-petits (0–3 ans) et leurs parents des lectures, quelques comptines, et un moment privilégié à partager, confortablement installés sur des coussins au milieu des livres.
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Pl. du Pavé, 08450 Raucourt-et-Flaba Raucourt-et-Flaba 08450 Ardennes Grand Est +33 3 10 90 01 11 bibliotheque.raucourtetflaba@gmail.com
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English :
For 2 hours. Saturday, October 3, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. Activities: %AB Reading and nursery rhymes %BB Cozy time at the libraryfor toddlers (0–3 years old) and their parents: storytime, a few nursery rhymes, and a special moment to share, comfortably settled on pillows surrounded by books.
L’événement Animation Lectures et comptines Raucourt-et-Flaba a été mis à jour le 2026-08-31 par Ardennes Tourisme
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