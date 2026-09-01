Animation Les petits déjeuners de la forme Espace Bernard Giraudeau La Rochelle
jeudi 10 septembre 2026 · Espace Bernard Giraudeau · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Les petits déjeuners de la forme
Espace Bernard Giraudeau 25 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 08:30:00
fin : 2026-09-10 12:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Le Petit Déjeuner de la Forme fait étape à La Rochelle le 10 septembre 2026. Une matinée gratuite pour les 55 ans et plus avec petit-déjeuner, conférence sport et santé, tests de prévention et initiations au badminton, golf, marche nordique et Athlé Fit
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Espace Bernard Giraudeau 25 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 89 08 72 destination-forme-senior@lnaqbad.fr
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English :
The Petit Déjeuner de la Forme event will be held in La Rochelle on September 10, 2026. A free morning event for people aged 55 and older, featuring breakfast, a talk on sports and health, preventive health screenings, and introductory sessions on badminton, golf, Nordic walking, and Athlé Fit.
L’événement Animation Les petits déjeuners de la forme La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-25 par Nous La Rochelle
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