Animation Les petits déjeuners de la forme Espace Bernard Giraudeau La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation Les petits déjeuners de la forme

Espace Bernard Giraudeau 25 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 08:30:00

fin : 2026-09-10 12:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Le Petit Déjeuner de la Forme fait étape à La Rochelle le 10 septembre 2026. Une matinée gratuite pour les 55 ans et plus avec petit-déjeuner, conférence sport et santé, tests de prévention et initiations au badminton, golf, marche nordique et Athlé Fit

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Espace Bernard Giraudeau 25 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 89 08 72 destination-forme-senior@lnaqbad.fr

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English :

The Petit Déjeuner de la Forme event will be held in La Rochelle on September 10, 2026. A free morning event for people aged 55 and older, featuring breakfast, a talk on sports and health, preventive health screenings, and introductory sessions on badminton, golf, Nordic walking, and Athlé Fit.

L’événement Animation Les petits déjeuners de la forme La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-25 par Nous La Rochelle