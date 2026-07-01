Informations pratiques

Monthodon

Animation l’origine géographique des arbres Arboretum de la Petite Loiterie

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Promenade arborée à travers les continents

Ne l’oublions pas, de nombreux végétaux de nos jardins et même de nos campagnes ont beaucoup voyagé avant d’arriver en France… et pas toujours d’où l’on croit ! Ainsi, le marronnier d’Inde provient des Balkans, et le néflier du Japon est Chinois…

13 .

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 61 64

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English :

A Tree-Lined Walk Across the Continents

Let’s not forget that many of the plants in our gardens—and even in our countryside—have traveled a long way before arriving in France… and not always from where we might think! For example, the horse chestnut comes from the Balkans, and the Japanese medlar is Chinese…

L’événement Animation l’origine géographique des arbres Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT 37