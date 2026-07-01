Animation l’origine géographique des arbres Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon
samedi 25 juillet 2026 · Monthodon
Informations pratiques
Monthodon
Animation l’origine géographique des arbres Arboretum de la Petite Loiterie
Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Promenade arborée à travers les continents
Ne l’oublions pas, de nombreux végétaux de nos jardins et même de nos campagnes ont beaucoup voyagé avant d’arriver en France… et pas toujours d’où l’on croit ! Ainsi, le marronnier d’Inde provient des Balkans, et le néflier du Japon est Chinois…
13 .
Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 61 64
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English :
A Tree-Lined Walk Across the Continents
Let’s not forget that many of the plants in our gardens—and even in our countryside—have traveled a long way before arriving in France… and not always from where we might think! For example, the horse chestnut comes from the Balkans, and the Japanese medlar is Chinese…
L’événement Animation l’origine géographique des arbres Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT 37
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