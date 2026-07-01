UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Monthodon

Animation l’origine géographique des arbres Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon

samedi 25 juillet 2026 · Monthodon

Animation l’origine géographique des arbres Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Arboretum de la Petite Loiterie
Ville
37110 Monthodon
Département
Indre-et-Loire
Tarif
13 13 13 Tarif de base plein tarif

Monthodon

Animation l’origine géographique des arbres Arboretum de la Petite Loiterie

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Promenade arborée à travers les continents
Ne l’oublions pas, de nombreux végétaux de nos jardins et même de nos campagnes ont beaucoup voyagé avant d’arriver en France… et pas toujours d’où l’on croit ! Ainsi, le marronnier d’Inde provient des Balkans, et le néflier du Japon est Chinois…
13  .

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 61 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Tree-Lined Walk Across the Continents
Let’s not forget that many of the plants in our gardens—and even in our countryside—have traveled a long way before arriving in France… and not always from where we might think! For example, the horse chestnut comes from the Balkans, and the Japanese medlar is Chinese…

L’événement Animation l’origine géographique des arbres Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT 37

À voir aussi à Monthodon (Indre-et-Loire)