AGENDA · Morlaàs
Animation ludothèque Place des Fors Morlaàs
mercredi 21 octobre 2026 · Place des Fors · Morlaàs
Informations pratiques
Morlaàs
Animation ludothèque
Place des Fors Bibliothèque Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
.
Place des Fors Bibliothèque Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85 bibliotheque@mairie-morlaas.fr
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English : Animation ludothèque
L’événement Animation ludothèque Morlaàs a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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