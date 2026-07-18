Animation musicale avec le Duo Acoustic Vibes CASINO Dax
samedi 29 août 2026 · CASINO · Dax
Informations pratiques
Dax
Animation musicale avec le Duo Acoustic Vibes
CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez profiter d’une ambiance musicale Variétés avec le fabuleux duo Acoustic Vibes.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .
CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
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English : Animation musicale avec le Duo Acoustic Vibes
L’événement Animation musicale avec le Duo Acoustic Vibes Dax a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Grand Dax
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