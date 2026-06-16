Animation musicale avec le Duo Amper Song CASINO Dax
Animation musicale avec le Duo Amper Song CASINO Dax samedi 25 juillet 2026.
Dax
Animation musicale avec le Duo Amper Song
CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Venez profiter d’une ambiance musicale Pop, Variétés avec le brillant duo Amper Song au Casino de Dax.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .
CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
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English : Animation musicale avec le Duo Amper Song
L’événement Animation musicale avec le Duo Amper Song Dax a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grand Dax
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