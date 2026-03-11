Animation musicale avec le Duo Ds Jazz CASINO Dax
Animation musicale avec le Duo Ds Jazz CASINO Dax samedi 20 juin 2026.
Dax
Animation musicale avec le Duo Ds Jazz
CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez profiter d’une ambiance musicale Jazz, Swing, chansons françaises avec l’incontournable duo Ds Jazz.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .
CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
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English : Animation musicale avec le Duo Ds Jazz
L’événement Animation musicale avec le Duo Ds Jazz Dax a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grand Dax
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