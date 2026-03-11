Animation musicale avec le Duo Ds Jazz CASINO Dax

Dax

Animation musicale avec le Duo Ds Jazz

CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez profiter d’une ambiance musicale Jazz, Swing, chansons françaises avec l’incontournable duo Ds Jazz.

Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .

CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net

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English : Animation musicale avec le Duo Ds Jazz

L’événement Animation musicale avec le Duo Ds Jazz Dax a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grand Dax