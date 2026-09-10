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Animation musicale avec le Duo Fever CASINO Dax

samedi 26 septembre 2026 · CASINO · Dax

Animation musicale avec le Duo Fever CASINO Dax

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
CASINO
Adresse
8 AVENUE MILLIES LACROIX
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Dax

Animation musicale avec le Duo Fever

CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez vous replonger dans l’ambiance musicale des Tubes années 80 avec le pétillant duo Fever au Casino de Dax.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations).   .

CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77  marketing@casino-dax.net

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English : Animation musicale avec le Duo Fever

L’événement Animation musicale avec le Duo Fever Dax a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Grand Dax

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