Animation musicale avec le Duo Fever CASINO Dax
samedi 26 septembre 2026 · CASINO · Dax
Informations pratiques
Dax
Animation musicale avec le Duo Fever
CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez vous replonger dans l’ambiance musicale des Tubes années 80 avec le pétillant duo Fever au Casino de Dax.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .
CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
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English : Animation musicale avec le Duo Fever
L’événement Animation musicale avec le Duo Fever Dax a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Grand Dax
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