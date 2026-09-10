Animation musicale avec le Duo Mellow CASINO Dax
samedi 19 septembre 2026 · CASINO · Dax
Informations pratiques
Dax
Animation musicale avec le Duo Mellow
CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez profiter d’une ambiance musicale Pop, Lounge avec le fabuleux duo Mellow au Casino de Dax.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .
CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
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English : Animation musicale avec le Duo Mellow
L’événement Animation musicale avec le Duo Mellow Dax a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Grand Dax
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