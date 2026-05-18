Animation musicale avec le Duo Pop Stories Casino Dax

Dax

Animation musicale avec le Duo Pop Stories

Casino 8 av Milliès-Lacroix Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez profiter d’une ambiance musicale regroupant musiques de film et comédies musicales avec le pétillant duo Pop Stories.

Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .

Casino 8 av Milliès-Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net

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English : Animation musicale avec le Duo Pop Stories

L’événement Animation musicale avec le Duo Pop Stories Dax a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Grand Dax