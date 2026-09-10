Animation musicale avec le Duo Tumbao Cubano CASINO Dax

Informations pratiques

Dax

Animation musicale avec le Duo Tumbao Cubano

CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez profiter d’une ambiance musicale Bolero, Salsa et Bachata avec le chaleureux duo Tumbao Cubano au Casino de Dax.

Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .

CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net

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English : Animation musicale avec le Duo Tumbao Cubano

L’événement Animation musicale avec le Duo Tumbao Cubano Dax a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Grand Dax