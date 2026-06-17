ANIMATION MUSICALE HTAG 80 Mail de Rochelongue Agde
ANIMATION MUSICALE HTAG 80 Mail de Rochelongue Agde jeudi 16 juillet 2026.
Agde
ANIMATION MUSICALE HTAG 80
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert gratuit.
Revivez les plus grands tubes des années 80 avec le groupe HTAG. .
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie capavenir34@gmail.com
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English :
Free concert.
L’événement ANIMATION MUSICALE HTAG 80 Agde a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34
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